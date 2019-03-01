Полиция опросила всех свидетелей в деле гибели от переохлаждения девушки в Житомирской области

"Опрошенные все возможные свидетели, все пассажиры, которые ехали на тот момент в автобусе. Сейчас идет расследование", - отметили в полиции.



Напомним, 10 января в Житомирской области в лесном массиве между селами Перга и Рудня Хочинская обнаружили тело девушки, которая сошла с рейсового автобуса в 4 утра 8 января и замерзла насмерть в 5 км от родного села.



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Сразу после сообщения об исчезновении девушки было открыто уголовное производство по ст. 115 "Умышленное убийство". В рамках этого производства проводились поиски девушки, сейчас проводятся мероприятия по установлению обстоятельств ее гибели.