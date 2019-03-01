Поліція опитала всіх свідків у справі загибелі від переохолодження дівчини на Житомирщині

"Опитані всі можливі свідки, усі пасажири, які їхали на той момент в автобусі. Наразі триває розслідування", - зазначили у поліції.



Нагадаємо, 10 січня на Житомирщині в лісовому масиві між селами Перга та Рудня Хочинська виявили тіло дівчини, яка зійшла з рейсового автобуса о 4 ранку 8 січня і замерзла на смерть за 5 км від рідного села.



ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Рятувальники знайшли двох туристів, які загубились на Говерлі



Одразу після повідомлення про зникнення дівчини було відкрито кримінальне провадження за ст. 115 "Умисне вбивство". У рамках цього провадження проводились пошуки дівчини, нині проводяться заходи для встановлення обставин її загибелі.