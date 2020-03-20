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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 102691 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 105462 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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5 марта, 16:07 • 107445 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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Полиция охраняет правопорядок в поездах во время эвакуации Украинская из Польши

Полиция охраняет правопорядок в поездах во время эвакуации Украинская из Польши

Киев  •  УНН

 • 11030 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. Сегодня полицейской обеспечивают охрану и сопровождение в пяти поездах, на которых украинцы, находившиеся в Польше, могут возвращаться домой. Об этом сообщает УНН со ссылкой на управление коммуникации Национальной полиции Украины.

“Сегодня, 20 марта, курсируют дополнительные поезда „Перемышль-Львов-Киев“, которыми украинцы, находившиеся в Польше, могут вернуться домой. Полиция охраны обеспечивает сопровождение и охрану публичной безопасности в пяти поездах. По информации, домой возвращается примерно 1200 человек”, — говорится в сообщении.

Сообщается, что полицейские проводят с пассажирами разъяснительные беседы, подчеркивают необходимость соблюдения карантинных мероприятий и самоизоляции.

Напомним, во Львовской области, на границе с Польшей, сотрудники Госпогранслужбы с представителями санитарно-карантинного подразделения проводят проверку в эвакуационных поездах. Ими уже вернулось более 1150 украинцев, на фоне введенных в Европе ограничений из-за ситуации с коронавирусом.

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