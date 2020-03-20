Полиция охраняет правопорядок в поездах во время эвакуации Украинская из Польши
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Сегодня полицейской обеспечивают охрану и сопровождение в пяти поездах, на которых украинцы, находившиеся в Польше, могут возвращаться домой. Об этом сообщает УНН со ссылкой на управление коммуникации Национальной полиции Украины.
“Сегодня, 20 марта, курсируют дополнительные поезда „Перемышль-Львов-Киев“, которыми украинцы, находившиеся в Польше, могут вернуться домой. Полиция охраны обеспечивает сопровождение и охрану публичной безопасности в пяти поездах. По информации, домой возвращается примерно 1200 человек”, — говорится в сообщении.
Сообщается, что полицейские проводят с пассажирами разъяснительные беседы, подчеркивают необходимость соблюдения карантинных мероприятий и самоизоляции.
Напомним, во Львовской области, на границе с Польшей, сотрудники Госпогранслужбы с представителями санитарно-карантинного подразделения проводят проверку в эвакуационных поездах. Ими уже вернулось более 1150 украинцев, на фоне введенных в Европе ограничений из-за ситуации с коронавирусом.