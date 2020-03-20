Поліція охороняє правопорядок у поїздах під час евакуації українців з Польщі
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Сьогодні поліцейській забезпечують охорону та супровід у п’яти поїздах, на яких українці, які перебували в Польщі, можуть повертатися додому. Про це повідомляє УНН з посиланням на управління комунікації Національної поліції України.
“Сьогодні, 20 березня, курсують додаткові потяги „Перемишль-Львів-Київ“, якими українці, котрі перебували у Польщі, можуть повернутися додому. Поліція охорони забезпечує супровід та охорону публічної безпеки у п’яти поїздах. За інформацією, додому повертається приблизно 1200 осіб”, — йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що поліцейські проводять із пасажирами роз’яснювальні бесіди, наголошують на необхідності дотримання карантинних заходів та самоізоляції.
Нагадаємо, у Львівській області, на кордоні з Польщею, співробітники Держприкордонслужби з представниками санітарно-карантинного підрозділу проводять перевірку в евакуаційних поїздах. Ними уже повернулось більш як 1150 українців, на фоні введених у Європі обмежень через ситуацію з коронавірусом.