Поліція охороняє правопорядок у поїздах під час евакуації українців з Польщі

КИЇВ. 20 березня. УНН. Сьогодні поліцейській забезпечують охорону та супровід у п’яти поїздах, на яких українці, які перебували в Польщі, можуть повертатися додому. Про це повідомляє УНН з посиланням на управління комунікації Національної поліції України.