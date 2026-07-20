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Полиция Норвегии предупредила об опасности повторного возгорания после масштабного пожара в Крокстадельве

Киев • УНН

 • 276 просмотра

В норвежском городе Крокстадельва пожарные продолжают ликвидацию последствий масштабного пожара, угроза повторного возгорания еще не миновала. Эвакуировано около 400 человек, уничтожено примерно 100 домов.

Полиция Норвегии предупредила об опасности повторного возгорания после масштабного пожара в Крокстадельве

В норвежском городе Крокстадельва пожарные продолжают ликвидацию последствий масштабного пожара, поскольку угроза повторного возгорания еще не миновала. Об этом сообщает VG, пишет УНН.

Детали

По словам руководителя полицейской операции Фроде Престхуса, пожарные будут работать в районе в течение всей ночи, а новую оценку ситуации проведут в понедельник.

Вероятно, потребуется больше времени, прежде чем опасность минует

– сказал Престхус.

В почве сохраняется высокая температура

По информации пожарной службы, значительную часть огня уже удалось потушить, однако объявлять пожар локализованным пока рано. В земле остается много тепла, а тлеющие угли могут разноситься ветром и вызвать новые очаги возгорания.

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В жилом районе круглосуточно будут дежурить пожарные подразделения, которые будут следить за возможными повторными возгораниями, а отдельные бригады будут контролировать ситуацию в прилегающей лесной зоне.

После пожара, из-за которого было эвакуировано около 400 человек и уничтожено примерно 100 домов, полиция призвала жителей не заходить на пепелище.

Люди идут в руины пожара. Там жарко и опасно

– заявила начальница полиции Хелен Сандквист.

По ее словам, некоторые люди самовольно преодолевают установленные ограждения, что создает дополнительную опасность.

Полиция установила вероятное место возникновения пожара

Правоохранители сообщили, что уже определили вероятное место начала пожара и оцепили его для работы криминалистов. Следователи собирают фотографии и видеозаписи, чтобы установить обстоятельства возгорания.

По предварительной версии полиции, пожар мог возникнуть в результате несчастного случая или самовозгорания.

К ликвидации последствий привлечены пожарно-спасательные подразделения, полиция, медицинские службы, подразделения территориальной обороны и волонтеры. По словам Хелен Сандквист, масштабы разрушений напоминают "зону боевых действий".

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Степан Гафтко

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