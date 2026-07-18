Масштабный пожар в Норвегии уничтожил более 100 домов и продолжает распространяться

Масштабный пожар в муниципалитете Драммен на юго-востоке Норвегии уничтожил более 100 домов, еще сотни людей были вынуждены эвакуироваться. Об этом сообщает NRK, пишет УНН.

Детали

Пожар вспыхнул днем в районе Крокстадельва. Сначала загорелся один таунхаус, однако огонь быстро распространился на соседние дома и прилегающие территории.

Пожар в детском доме в Алжире унес жизни 11 детей, еще 19 получили ранения

По состоянию на вечер пожар не удалось локализовать. Начальник полиции Фроде Престхус заявил, что взять огонь под контроль смогут лишь через несколько часов или даже на следующий день.

Огонь продолжает распространяться

По словам мэра муниципалитета Драммен Кьелла Арне Германсена, масштабы события можно назвать катастрофой.

Когда мы сталкиваемся с таким большим пожаром, можно употребить слово "катастрофа" – сказал Германсен.

По данным полиции, один гражданский человек получил легкое отравление дымом и был доставлен в медицинское учреждение. Информации о пропавших без вести на данный момент нет, однако правоохранители призвали сообщать о людях, с которыми потеряна связь.

Для борьбы с огнем привлекли шесть пожарных вертолетов, из-за чего над районом ввели временную бесполетную зону, которая также распространяется на использование дронов. В темное время суток вертолеты не могут работать, поэтому пожарные и подразделения гражданской обороны готовятся к длительной ночной операции.

Спасатели ликвидировали пожар лесной подстилки в Чернобыльской зоне