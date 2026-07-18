В Норвегии до сих пор не потушили масштабный пожар, эвакуированным постепенно разрешают возвращаться домой
Киев • УНН
Масштабный лесной пожар в Драммене (Норвегия) до сих пор не потушен, но угрозы жилому району нет. Эвакуированным жителям постепенно разрешают возвращаться в уцелевшие дома, пожар называют крупнейшим за 100 лет.
Крупный лесной пожар, вспыхнувший в пятницу недалеко от района таунхаусов в Драммене (Норвегия), до сих пор не потушен, однако эвакуированным жителям постепенно разрешают возвращаться в уцелевшие дома. Об этом сообщает YLE, пишет УНН.
Детали
По данным местных спасателей, угрозы распространения огня на жилой район в настоящее время нет, однако в прилегающем лесу все еще остаются очаги тления. Основной задачей пожарных является полная ликвидация лесного пожара, поскольку высокая температура проникла глубоко в почву.
Тепло проникло глубоко под землю, поэтому нам нужно тушить глубже. Сейчас над этим работает много бригад на местах
Эвакуированным разрешают возвращаться в уцелевшие дома
К ликвидации пожара привлечены три пожарных вертолета, которые непрерывно сбрасывают воду на очаги возгорания. Еще три воздушных судна находятся в резерве. По словам Варфьелла, борьбу с огнем осложнили продолжительная засуха, жаркая погода, сложный рельеф местности, узкие улицы, а также газовые баллоны и грили возле жилых домов, которые создавали дополнительную опасность для спасателей.
Это катастрофа. Пожар был огромным. Бригады там, наверху, описали его как непостижимый
Начальник полиции Гейр Оусторп сообщил, что правоохранители уже имеют представление о месте возникновения пожара, однако техническое обследование территории начнут только после того, как температура позволит безопасно работать на пепелище. Полиция также обратилась к жителям и свидетелям с просьбой предоставить любую информацию, которая может помочь установить причину возгорания.
Несмотря на то, что пожар еще не удалось полностью потушить, эвакуированным жителям уже начали разрешать возвращаться в свои дома, если они не пострадали от огня. По словам Оусторпа, сообщения о возможности возвращения люди будут получать от муниципалитета после того, как пожарная служба и медики признают соответствующие районы безопасными.
По информации местных властей, в результате пожара уничтожены сотни домов, а сотни людей остались без крова. Этот пожар уже называют крупнейшим в Норвегии за последние сто лет. Кронпринц Хокон должен посетить Драммен в воскресенье.
Масштабный пожар в Норвегии уничтожил более 100 домов и продолжает распространяться18.07.26, 00:38 • 4210 просмотров