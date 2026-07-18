В Норвегии до сих пор не потушили масштабный пожар, эвакуированным постепенно разрешают возвращаться домой

Крупный лесной пожар, вспыхнувший в пятницу недалеко от района таунхаусов в Драммене (Норвегия), до сих пор не потушен, однако эвакуированным жителям постепенно разрешают возвращаться в уцелевшие дома. Об этом сообщает YLE, пишет УНН.

Детали

По данным местных спасателей, угрозы распространения огня на жилой район в настоящее время нет, однако в прилегающем лесу все еще остаются очаги тления. Основной задачей пожарных является полная ликвидация лесного пожара, поскольку высокая температура проникла глубоко в почву.

Тепло проникло глубоко под землю, поэтому нам нужно тушить глубже. Сейчас над этим работает много бригад на местах – сказал начальник отдела пожарной службы района Драммен Калле Варфьелл.

Эвакуированным разрешают возвращаться в уцелевшие дома

К ликвидации пожара привлечены три пожарных вертолета, которые непрерывно сбрасывают воду на очаги возгорания. Еще три воздушных судна находятся в резерве. По словам Варфьелла, борьбу с огнем осложнили продолжительная засуха, жаркая погода, сложный рельеф местности, узкие улицы, а также газовые баллоны и грили возле жилых домов, которые создавали дополнительную опасность для спасателей.

Это катастрофа. Пожар был огромным. Бригады там, наверху, описали его как непостижимый – отметил Варфьелл.

Начальник полиции Гейр Оусторп сообщил, что правоохранители уже имеют представление о месте возникновения пожара, однако техническое обследование территории начнут только после того, как температура позволит безопасно работать на пепелище. Полиция также обратилась к жителям и свидетелям с просьбой предоставить любую информацию, которая может помочь установить причину возгорания.

Несмотря на то, что пожар еще не удалось полностью потушить, эвакуированным жителям уже начали разрешать возвращаться в свои дома, если они не пострадали от огня. По словам Оусторпа, сообщения о возможности возвращения люди будут получать от муниципалитета после того, как пожарная служба и медики признают соответствующие районы безопасными.

По информации местных властей, в результате пожара уничтожены сотни домов, а сотни людей остались без крова. Этот пожар уже называют крупнейшим в Норвегии за последние сто лет. Кронпринц Хокон должен посетить Драммен в воскресенье.

Масштабный пожар в Норвегии уничтожил более 100 домов и продолжает распространяться