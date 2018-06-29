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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
06:48 • 24762 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 72475 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 102786 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 118237 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 138554 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 144122 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 182025 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 143047 просмотра

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Полиция Германии нашла подозреваемого в убийстве через 25 лет

Полиция Германии нашла подозреваемого в убийстве через 25 лет

Киев  •  УНН

 • 12640 просмотра

КИЕВ. 29 июня. УНН. Немецкая полиция нашла подозреваемого в особо тяжком преступлении через 25 лет. Речь идет о громком деле изнасилования и убийства 16-летней ученицы гимназии Николь Денис Шаллов, которая была найдена мертвой в Дортмунде в 1993 году неподалеку от своего дома, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

Подозреваемого, жителя Северного Рейна — Вестфалии, удалось обнаружить благодаря следам ДНК, найденным на теле убитой, заявил прокурор Дортмунда Хеннер Крузе на пресс-конференции в четверг.

“Это человек, который в прошлом неоднократно привлекался к уголовной ответственности”, — заявил Крузе. По словам прокурора, злоумышленник уже осужден за насилие над женщинами и содержится под стражей с 2011 года. Теперь ему грозит пожизненное заключение.

По словам полицейского Уве Блока, который с 2000 года занимается этим делом, расследование было затруднено из-за того, что следы ДНК были практически смыты дождевой водой. Однако новейшая методика ДНК-теста, которая только год применяется в Северном Рейне-Вестфалии, позволила выявить подозреваемого.

Его внешний вид совпадает с показаниями свидетелей, которые они дали 25 лет назад. “Упорство вознаграждено”, — заявил прокурор Хеннер Крузе.

Напомним, 25 апреля текущего года сотрудники правоохранительных органов задержали в американском штате Калифорния экс-полицейского Джозефа Джеймса ДеАнджело, которого связывают с 12 убийствами и 50 изнасилованиями, совершенных в 1970-е и 1980-е годы. По словам полиции, выявить преступника удалось благодаря ДНК-тестовым доказательствам, оставленных им на месте преступления.

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