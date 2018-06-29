Поліція Німеччини знайшла підозрюваного у вбивстві через 25 років
Київ • УНН
КИЇВ. 29 червня. УНН. Німецька поліція знайшла підозрюваного в особливо тяжкому злочині через 25 років. Йдеться про гучну справу зґвалтування і вбивства 16-річної учениці гімназії Ніколь Деніс Шаллов, знайдену мертвою у Дортмунді в 1993 році неподалік від свого будинку, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
Підозрюваного, жителя Північного Рейну — Вестфалії, вдалося виявити завдяки слідам ДНК, знайденим на тілі вбитої, заявив прокурор Дортмунда Хеннер Крузе на прес-конференції у четвер.
“Це чоловік, який у минулому неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності”, — заявив Крузе. За словами прокурора, зловмисник уже засуджений за насильство над жінками та утримується під вартою з 2011 року. Тепер йому загрожує довічне ув’язнення.
За словами поліцейського Уве Блоку, який з 2000 року займається цією справою, розслідування було ускладнено через те, що сліди ДНК були практично змиті дощовою водою. Однак новітня методика ДНК-тесту, яка лише рік застосовується в Північному Рейні-Вестфалії, дозволила виявити підозрюваного.
Його зовнішній вигляд збігається з показаннями свідків, які вони дали 25 років тому. “Завзятість винагороджено”, — заявив прокурор Хеннер Крузе.
Нагадаємо, 25 квітня поточного року співробітники правоохоронних органів затримали в американському штаті Каліфорнія екс-поліцейського Джозефа Джеймса Деанджело, якого пов’язують із 12 вбивствами і 50 зґвалтуваннями, учиненими у 1970-і і 1980-і роки. За словами поліції, виявити злочинця вдалося завдяки ДНК-тестів доказів, залишених ним на місці злочинів.