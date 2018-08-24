Полиция не зафиксировала нарушений во время празднования Дня Независимости в Киеве

"Нарушений общественной безопасности не зафиксировано. Полиция продолжает нести службу в усиленном режиме до окончания массовых мероприятий", - отметили в полиции.



В отделе коммуникации отметили, что порядок в столице во время празднования охраняли 6000 работников киевской полиции.



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Начальник Главного управления Национальной полиции в г. Киеве Андрей Крищенко сообщил, что во время поверхностных проверок на фильтрационных центрах не выявили опасных предметов и веществ.



Как сообщал УНН, на Майдане Независимости помянули погибших в боях на Донбассе.