Поліція не зафіксувала порушень під час святкування Дня Незалежності у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Під час святкування Дня Незалежності України у Києві не було порушень громадського порядку. Про це йдеться у повідомленні відділу комунікації поліції Києва, передає УНН.
"Порушень громадської безпеки не зафіксовано. Поліція продовжує нести службу у посиленому режимі до закінчення масових заходів", - зазначили у поліції.
У відділі комунікації зазначили, що порядок у столиці під час святкування охороняли 6000 працівників київської поліції.
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Начальник Головного управління Національної поліції у м. Києві Андрій Крищенко повідомив, що під час поверхневих перевірок на фільтраційних центрах не виявляли небезпечних предметів та речовин.
Як повідомляв УНН, на Майдані Незалежності пом’янули загиблих у боях на Донбасі.