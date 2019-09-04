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Полиция назвала повешение девочки в Полтавской области несчастным случаем

Полиция назвала повешение девочки в Полтавской области несчастным случаем

Киев  •  УНН

 • 14920 просмотра

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Полиция Полтавской области называет повешение девочки, что произошло 2 сентября, несчастным случаем. Об этом сообщили корреспонденту УНН в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в области.

По словам начальника отдела коммуникации ГУ НП в области Юрия Сулаева, девочка не повесилась, а запуталась в веревках во время игры.

"2 сентября около 13 часов в полицию поступила информация о том, что в помещении домохозяйства в селе Максимовка Полтавской области родители обнаружили неживой свою семилетнюю дочь. Во время выезда на место происшествия было установлено, что скорее всего ребенок играл в домохозяйстве. Перед тем она пришла со старшей сестренкой из школы. Старшая сестренка находилась в квартире с родителями, а младшая играла во дворе. Там были расположены снасти с натянутыми полосками, веревками, которые использовал хозяин для разработки кроликов. Она игралась рядом с этими веревками, и каким-то образом запуталась в них. И когда раскручивалась, упала и не смогла сама выбраться", - рассказал Сулаев.

Полиция открыла уголовное производство по делу и квалифицировала его как несчастный случай.

"Мы продолжаем свою работу, чтобы выяснить все обстоятельства данного происшествия. Пользуясь случаем, выражаем соболезнования родным и близким ребенка, потому что это непоправимое горе. Девочка активная, является лидером в классе. Полиция общалась с представителями местной школы. Они говорили, что ребенок имеет лидерские задатки. Здоровая, энергичная. Несмотря на то, что в классе почти все мальчики - она является лидером среди них. И дома родители тоже заботились на достойном уровне об обеих дочерях. Они имеют все необходимые условия для проживания и обучения. Родители очень любят своих дочерей. Еще раз подчеркиваю - произошел несчастный случай во время проведения досуга ребенком на домохозяйстве. Это не повешение", - добавил Сулаев.

Напомним, ранее стало известно, что в Полтавской области родители нашли повешенной свою малолетнюю дочь.

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