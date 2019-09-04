Поліція назвала повішання дівчинки на Полтавщині нещасним випадком
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. Поліція Полтавщини називає повішання дівчинки в області, що сталося 2 вересня, нещасним випадком. Про це повідомили кореспонденту УНН у відділі комунікації Головного управління Національної поліції в Полтавській області.
За словами начальника відділу комунікації ГУ НП в області Юрія Сулаєва, дівчинка не повісилась, а заплуталась у мотузках під час гри.
"2 вересня близько 13 години до поліції надійшла інформація про те, що у помешканні домогосподарства у селі Максимівка Полтавської області батьки виявили неживою свою семирічну доньку. Під час виїзду на місце події було встановлено, що скоріш за все дитина гралася у домогосподарстві. Перед тим вона прийшла із старшою сестричкою зі школи. Старша сестричка знаходилася у помешканні з батьками, а молодша гралася на подвір’ї. Там були розташовані снасті з натягнутими смужками, мотузками, які використовував господар для розробки кролів. Вона гралася поряд із цими мотузками, і якимось чином заплуталася в них. І коли розкручувалася, впала і не змогла сама виплутатися", - розповів Сулаєв.
Поліція відкрила кримінальне провадження у справі і кваліфікувала її як нещасний випадок.
"Ми продовжуємо свою роботу, щоб з’ясувати всі обставини даної події. Принагідно висловлюємо співчуття рідним і близьким дитини, бо це непоправне горе. Дівчинка активна, є лідером у класі. Поліція спілкувалась із представниками місцевої школи. Вони говорили, що дитина має лідерські задатки. Здорова, енергійна. Не дивлячись на те, що у класі майже всі хлопчики – вона є лідером серед них. І вдома батьки теж піклувалися на гідному рівні обома доньками. Вони мають всі необхідні умови для проживання та навчання. Батьки дуже люблять своїх доньок. Ще раз підкреслюю – стався нещасний випадок під час проведення дозвілля дитиною на домогосподарстві. Це не повішання", - додав Сулаєв.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що на Полтавщині батьки знайшли повішеною свою малолітню доньку.