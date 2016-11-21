Полиция в Закарпатской области изъяла фальсифицированную водку на полмиллиона гривен

Правоохранители выяснили, что 32-летний львовянин будет перевозить партию фальсифицированного алкоголя. Полицейские также установили и его маршрут.

Из автомобиля львовянина изъяли 8 тыс. бутылок водки украинской торговой марки с поддельными марками акцизного налога Украины.

Стоимость алкогольной продукции составляет более 500 тыс. гривен

Следователи открыли уголовное производство по ст.199 (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью использования при продаже товаров, сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг, билетов государственной лотереи, марок акцизного налога или голографических защитных элементов) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас правоохранители устанавливают лиц, причастных к изготовлению фальсификата, а также каналы сбыта продукции и каналы поставок поддельных марок акцизного налога Украины.