Поліція на Закарпатті вилучила фальсифіковану горілку на півмільйона гривень

Правоохоронці з’ясували, що 32-річний львів’янин буде перевозити партію фальсифікованого алкоголю. Поліцейські також встановили і його маршрут.

Відтак, з автомобіля львів’янина було вилучено 8 тисяч пляшок горілки української торгової марки з підробленими марками акцизного податку України.

Вартість алкогольної продукції складає понад 500 тисяч гривень

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ст.199 (Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів) Кримінального кодексу України.

Наразі правоохоронці встановлюють осіб, причетних до виготовлення фальсифікату, а також канали збуту продукції та канали постачання підроблених марок акцизного податку України.