Полиция Мадрида застрелила мужчину с ножом за нападение на офицера
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. Испанская полиция в пятницу застрелила мужчину, который напал на офицера с большим кухонным ножом в южном пригороде Мадрида, сообщил Reuters представитель полиции, информирует УНН.
Детали
Полицию вызвали после того, как мужчина, которому около 40 лет, начал угрожать прохожим ножом возле больницы в районе Вильяверде.
"Мужчина напал на полицейского, который был вынужден стрелять в него, - сказал спикер полиции. - Когда штурм продолжался, другие офицеры также стреляли".
Мужчина, африканец по происхождению, скончался на месте от полученных ранений. Представитель полиции добавил, что убитый нападающий принимал участие в насилии против полиции в 2020 году и, очевидно, страдал психиатрическими проблемами.
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