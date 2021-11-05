Полиция Мадрида застрелила мужчину с ножом за нападение на офицера

Детали

Полицию вызвали после того, как мужчина, которому около 40 лет, начал угрожать прохожим ножом возле больницы в районе Вильяверде.

"Мужчина напал на полицейского, который был вынужден стрелять в него, - сказал спикер полиции. - Когда штурм продолжался, другие офицеры также стреляли".

Мужчина, африканец по происхождению, скончался на месте от полученных ранений. Представитель полиции добавил, что убитый нападающий принимал участие в насилии против полиции в 2020 году и, очевидно, страдал психиатрическими проблемами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Лондоне мужчина напал с ножом на людей: среди раненых полицейские