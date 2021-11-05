Поліція Мадрида застрелила чоловіка з ножем за напад на офіцера

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Поліцію викликали після того, як чоловік, якому близько 40 років, почав погрожувати перехожим ножем біля лікарні в районі Вільяверде.

"Чоловік напав на поліцейського, який був змушений стріляти в нього, - сказав речник. - Коли штурм тривав, інші офіцери також стріляли".

Чоловік, африканць за походженням, помер на місці від отриманих поранень. Речник додав, що вбитий нападник брав участь у насильстві проти поліції в 2020 році і, очевидно, страждав на психіатричні проблеми.

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