Полиция Лондона считает, что нападающий на здание парламента действовал самостоятельно
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. Лондонская полиция, расследующая нападение у здания британского парламента считает, что нападающий Халид Мосуд действовал самостоятельно, передает УНН со ссылкой на The Guardian.
"По-прежнему мы считаем, что Масуд действовал самостоятельно, нет никаких оснований предполагать что это спланированное нападение", - заявил заместитель помощника комиссара полиции Лондона Нил Басу.
Также в полиции подчеркнули, что пока мотивы поступка остаются неизвестными.
Отмечается, что следователи продолжают расследовать версию к принуждению к теракту пропагандой "Исламского государства", которая заявила, что нападающий был их "солдатом".
Напомним, британская полиция опубликовала фото Халида Масуда, который в среду наехал на прохожих и ножом смертельно ранил полицейского у здания парламента в центре Лондона .
Как сообщал УНН, в результате террористического нападения в Лондоне пострадали представители 11 стран. Об этом сообщила премьер-министр Тереза Мэй.