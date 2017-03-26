Поліція Лондона вважає, що нападник на будівлю парламенту діяв самостійно
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Лондонська поліція, яка розслідує напад біля будівлі британського парламенту вважає, що нападник Халід Мосуд діяв самостійно, передає УНН з посиланням на The Guardian.
"Як і раніше ми вважаємо, що Масуд діяв самостійно, немає жодних підстав припускати що це спланований напад", – заявив заступник помічника комісара поліції Лондона Ніл Басу.
Також в поліції підкреслили, що наразі мотиви вчинку залишаються невідомими.
Зазначається, що слідчі продовжують розслідувати версію про спонукання до теракту пропагандою "Ісламської держави", яка заявила, що нападник був їх "солдатом".
Нагадаємо, британська поліція опублікувала фото Халіда Масуда, який у середу наїхав на перехожих і ножем смертельно поранив поліцейського біля будівлі парламенту в центрі Лондона.
Як повідомляв УНН, унаслідок терористичного нападу в Лондоні постраждали представники 11 країн. Про це повідомила прем’єр-міністр Тереза Мей.