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Полиция Киевщины расследует смертельное ДТП с участием трех грузовиков

Полиция Киевщины расследует смертельное ДТП с участием трех грузовиков

Киев • УНН

 • 1105013 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. Полиция Киевской области расследует ДТП с участием трех грузовиков, в результате которого погибли два человека. Об этом журналисту УНН сообщила пресс-секретарь полиции Киевской области Ирина Прянишникова.

Детали

По словам пресс-секретаря, сейчас на месте происшествия работают правоохранители полиции Киевской области и сотрудники ГСЧС. Полицейские принимают необходимые меры для установления личности одного из погибших.

По данному факту сотрудники следственного управления полиции Киевской области начали досудебное расследование по ч. 3 ст. 286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

В полиции также сообщили детали и обстоятельства ДТП. В частности, 18 апреля в 23:40 на автодороге сообщением “Киев-Харьков” вблизи села Богдановка произошла масштабная авария с участием грузовых автомобилей.

Водитель "Daf" с цистерной с легковоспламеняющейся жидкостью не справился с управлением и допустил столкновение с грузовиками, которые стояли впереди. Произошло возгорание трех грузовых автомобилей "Daf", "Renault" и "Mercedes", которые были уничтожены огнем.

29-летний водитель "Renault" и неустановленный водитель "Daf" с полуприцепом "Schwarzmuller" погибли на месте.

Дополнение

По данным ГСЧС, пожар на месте ДТП удалось ликвидировать в 3:53. Тушением занимались 20 человек и 4 единицы техники ГСЧС.

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