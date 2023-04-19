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Поліція Київщини розслідує смертельну ДТП за участю трьох вантажівок

Поліція Київщини розслідує смертельну ДТП за участю трьох вантажівок

Київ • УНН

 • 1105015 перегляди

КИЇВ. 19 квітня. УНН. Поліція Київської області розслідує ДТП за участю трьох вантажівок, внаслідок якої загинули двоє осіб. Про це журналісту УНН повідомила речниця поліції Київщини Ірина Прянішнікова.

Деталі

За словами речниці, наразі на місці події працюють правоохоронці поліції Київщини та працівники ДСНС. Поліцейські вживають необхідних заходів для встановлення особи одного з загиблих.

За даним фактом працівники слідчого управління поліції Київщини розпочали досудове розслідування за ч. 3 ст. 286 ККУ (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

У поліції також повідомили деталі та обставини ДТП. Зокрема, 18 квітня о 23:40 на автодорозі сполученням “Київ-Харків” поблизу села Богданівка відбулась масштабна аварія за участю вантажних автомобілів.

Водій "Daf" із цистерною з легкозаймистою рідиною не впорався з керуванням та допустив зіткнення з вантажівками, що стояли попереду. Відбулось загоряння трьох вантажних автомобілів "Daf", "Renault" та "Mercedes", які були знищені вогнем.

29-річний водій "Renault" та невстановлений водій "Daf" з напівпричепом "Schwarzmuller" загинули на місці.

Доповнення

За даними ДСНС, пожежу на місці ДТП вдалося ліквідувати о 3:53. Гасінням займалися 20 осіб та 4 одиниці техніки ДСНС.

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