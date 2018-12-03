Полиция Израиля третий раз рекомендовала обвинить Нетаньяху в коррупции

Это уже третья такая рекомендация за последние месяцы. Две предыдущие касались других обвинений против Нетаньяху и его жены.

Разрешение на обнародование этой рекомендации дал генеральный прокурор Израиля. Теперь он же должен принять окончательное решение о том, выдвигать ли такие обвинения. Премьер по-прежнему продолжает отвергать обвинения.

“Рекомендации полиции в отношении меня и моей жены никого не удивляют”, — заявил Нетаньяху. По его словам, эти рекомендации были приняты, а затем “слиты” в прессу “еще до того, как началось следствие”. Беньямин Нетаньяху уже не раз заявлял, что обвинения против него во всех трех делах является заговором его политических противников.

Как сообщал УНН, ЕС раскритиковал выселения палестинцев с Восточного Иерусалима.