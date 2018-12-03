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Поліція Ізраїлю втретє рекомендувала звинуватити Нетаньягу в корупції

Поліція Ізраїлю втретє рекомендувала звинуватити Нетаньягу в корупції

Київ • УНН

 • 8517 перегляди

КИЇВ. 3 грудня. УНН. Поліція Ізраїлю знову подала рекомендацію висунути прем’єр-міністрові країни Беньямінові Нетаньягу і його дружині Сарі звинувачення, пов’язані з хабарництвом і корупцією, інформує УНН з посиланням на “Радіо Свобода”.

Це вже третя така рекомендація за останні місяці. Дві попередні стосувалися інших звинувачень проти Нетаньягу і його дружини.

Дозвіл на оприлюднення цієї рекомендації дав генеральний прокурор Ізраїлю. Тепер він же має ухвалити остаточне рішення про те, чи висувати такі звинувачення. Прем’єр, як і раніше, продовжує відкидати звинувачення.

“Рекомендації поліції щодо мене і моєї дружини нікого не дивують”, — заявив Нетаньягу. За його словами, ці рекомендації були ухвалені, а потім “злиті” у пресу “ще до того, як почалося слідство”. Беньямін Нетаньягу вже не раз заявляв, що звинувачення проти нього в усіх трьох справах є змовою його політичних супротивників.

Як повідомляв УНН, ЄС розкритикував виселення палестинців з Східного Єрусалиму.

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