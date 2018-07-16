Полиция Хельсинки закрыла для публики отель, где могла остановиться делегация РФ

На подъездах к гостинице были выставлены металлические заграждения, там находились полицейские фургоны. Перед входом в отель, согласно размещенной изданием фотографии, припарковано несколько российских дипломатических автомобилей.

Полицейские сообщили изданию, что отель закрыт для публики, но отказались раскрывать конкретную причину такого мероприятия. Они указали только, что там ночуют некие “важные люди”.

Напомним, саммит президентов США и РФ пройдет 16 июля в Хельсинки. Путин и Трамп в первый раз провели переговоры 7 июля 2017 на полях саммита Группы двадцати в Гамбурге. В ноябре того же года на саммите АТЭС во Вьетнаме полноценной двусторонней встречи лидеров не произошло, однако Путин и Трамп пообщались в кулуарах форума и одобрили совместное заявление по Сирии.

За полтора года с момента вступления Трампа на пост президента США у них с Путиным состоялось несколько телефонных разговоров.