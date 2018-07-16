Поліція Гельсінкі закрила для публіки готель, де могла зупинитися делегація РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 16 липня. УНН. Фінська поліція закрила для публіки готель Crowne Plaza в центрі Гельсінкі, де могла зупинитися російська делегація перед зустріччю президентів США та РФ Дональда Трампа і Володимира Путіна. Про це повідомляє УНН з посиланням на газету Ilta-Sanomat.
На під’їздах до готелю були виставлені металеві загородження, там знаходилися поліцейські фургони. Перед входом у готель, згідно розміщеної виданням фотографії, припарковано кілька російських дипломатичних автомобілів.
Поліцейські повідомили виданню, що готель закритий для публіки, але відмовилися розкривати конкретну причину такого заходу. Вони вказали тільки, що там ночують якісь “важливі люди”.
Нагадаємо, саміт президентів США та РФ пройде 16 липня в Гельсінкі. Путін і Трамп у перший раз провели переговори 7 липня 2017 року на полях саміту Групи двадцяти у Гамбурзі. У листопаді того ж року на саміті АТЕС у В’єтнамі повноцінної двосторонньої зустрічі лідерів не відбулося, проте Путін і Трамп поспілкувалися в кулуарах форуму і схвалили спільну заяву щодо Сирії.
За півтора року з моменту вступу Трампа на посаду президента США у них з Путіним відбулося кілька телефонних розмов.