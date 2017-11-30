В Дании нашла все части тела убитой на субмарине журналистки
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Полиция Дании сообщила, что дайверы нашли вторую руку журналистки Ким Валль, убитой на борту крупнейшей частной подводной лодки "Наутилус", сообщает УНН со ссылкой на The Local.
Найденая в бухте Кьога у Копенгагена правая рука журналистки была прикреплена к куску металла аналогичным образом, как и найденная на прошлой неделе левая рука. Отмечается, что вторая конечность была найдена “в пределах 100 метров” от первой.
Хотя в Дании еще должны провести экспертизу чтобы установить, принадлежат ли обе руки Ким Валль, следователи считают, что теперь, после четырех месяцев поиска, все части тела журналистки найдены.
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“Прежде всего, это имеет этическое значение для семьи Ким Валль”, — сообщил следователь, добавив, что теперь близкие смогут ее похоронить.
Напомним, дайверы нашли голову и другие остатки шведской журналистки Ким Валль, расчлененное тело которой было обнаружено на побережье острова Амагер.