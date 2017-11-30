В Дании нашла все части тела убитой на субмарине журналистки

Найденая в бухте Кьога у Копенгагена правая рука журналистки была прикреплена к куску металла аналогичным образом, как и найденная на прошлой неделе левая рука. Отмечается, что вторая конечность была найдена “в пределах 100 метров” от первой.

Хотя в Дании еще должны провести экспертизу чтобы установить, принадлежат ли обе руки Ким Валль, следователи считают, что теперь, после четырех месяцев поиска, все части тела журналистки найдены.

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“Прежде всего, это имеет этическое значение для семьи Ким Валль”, — сообщил следователь, добавив, что теперь близкие смогут ее похоронить.

Напомним, дайверы нашли голову и другие остатки шведской журналистки Ким Валль, расчлененное тело которой было обнаружено на побережье острова Амагер.