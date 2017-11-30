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У Данії знайшла всі частини тіла вбитої на субмарині журналістки

У Данії знайшла всі частини тіла вбитої на субмарині журналістки

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 листопада. УНН. Поліція Данії повідомила, що водолази знайшли другу руку журналістки Кім Валль, вбитої на борту найбільшого приватного підводного човна "Наутілус", повідомляє УНН з посиланням на The Local. 

Знайдена у бухті Кьоге біля Копенгагена права рука журналістки була прикріплена до шматка металу аналогічним чином, як і знайдена минулого тижня ліва рука. Зазначається, що друга кінцівка була знайдена “у межах 100 метрів” від першої.

Хоча у Данії ще мають провести експертизу аби встановити, чи належать обидві руки Кім Валль, слідчі вважають, що тепер, після чотирьох місяців пошуку, всі частини тіла журналістки знайдені.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Датський власник субмарини зізнався в розчленуванні тіла шведської журналістки

“Перш за все, це має етичне значення для сім’ї Кім Валль”, — повідомив слідчий, додавши, що тепер вони зможуть її поховати.

Нагадаємо, дайвери знайшли голову та інші рештки шведської журналістки Кім Валль, розчленоване тіло якої було виявлено на узбережжі острова Амагер.

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