У Данії знайшла всі частини тіла вбитої на субмарині журналістки

Знайдена у бухті Кьоге біля Копенгагена права рука журналістки була прикріплена до шматка металу аналогічним чином, як і знайдена минулого тижня ліва рука. Зазначається, що друга кінцівка була знайдена “у межах 100 метрів” від першої.

Хоча у Данії ще мають провести експертизу аби встановити, чи належать обидві руки Кім Валль, слідчі вважають, що тепер, після чотирьох місяців пошуку, всі частини тіла журналістки знайдені.

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“Перш за все, це має етичне значення для сім’ї Кім Валль”, — повідомив слідчий, додавши, що тепер вони зможуть її поховати.

Нагадаємо, дайвери знайшли голову та інші рештки шведської журналістки Кім Валль, розчленоване тіло якої було виявлено на узбережжі острова Амагер.