Полицейского под судом в столице ранили из наградного оружия
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. Во время столкновений под Соломенским судом Киева огнестрельное ранение получил правоохранитель. Как сообщили УНН в полиции, выстрел был совершен из наградного оружия.
Стрелявшего в полицейского задержали. Он является участником одного из добровольческих батальонов.
Также в полиции сообщили, что за нанесение телесных повреждений полицейскому был задержан гражданин Грузии.
Всего в результате столкновений в Соломенским судом были задержаны 4 человек и опрошено более трех десятков.
Напомним, возле Соломенского районного суда Киева, где избирали меру пресечения мэру Одессы Геннадию Труханову, в результате столкновения был ранен правоохранитель. Следователи начали уголовное производство по ч.3 ст.345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. В полиции также сообщили, что у активистов были изъяты два устройства для отстрела резиновых пуль, две телескопические палки, граната, несколько ножей, газовые баллончики и дымовые шашки.