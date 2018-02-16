Поліцейського під судом у столиці поранили з нагородної зброї
Київ • УНН
КИЇВ. 16 лютого. УНН. Під час сутичок під Солом’янським судом Києва вогнепальне поранення отримав правоохоронець. Як повідомили УНН у поліції, постріл був здійснений з нагородної зброї.
Чоловіка, що стріляв у поліцейського затримано. Він є учасником одного з добровольчих батальйонів.
Також у поліції повідомили, що за нанесення тілесних ушкоджень поліцейському був затриманий громадянин Грузії.
Загалом внаслідок сутичок під Солом’янським судом було затримано 4 осіб та опитано більше трьох десятків.
Нагадаємо, біля Солом’янського районного суду Києва, де обирали запобіжний захід міському голові Одеси Геннадію Труханову, в результаті сутички був поранений правоохоронець. Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.3 ст.345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. У поліції також повідомили, що в активістів було вилучено два пристрої для відстрілу гумових куль, дві телескопічні палиці, гранату, кілька ножів, газові балончики і димові шашки.