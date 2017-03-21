Полицейский из Сумщины систематически требовал деньги с предпринимателя

Сумские правоохранители задокументовали факт систематического вымогательства заместителем начальника Шосткинского отдела полиции неправомерной выгоды.

Майор полиции, обязал предпринимателя платить ему ежемесячно определенную сумму за беспрепятственное осуществление предпринимательской деятельности. В частности, сегодня, 21 марта 2017 года, предприниматель через посредника передал для полицейского семь тысяч грн.

Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия, проводятся санкционированные обыски по месту жительства недобросовестного полицейского и в отделе полиции. Кроме того, проверяется причастность других правоохранителей к указанным противоправным действиям.

Полицейскому грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Как сообщал УНН, киевского таможенника арестовали за взяточничество.