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Полицейский из Сумщины систематически требовал деньги с предпринимателя

Полицейский из Сумщины систематически требовал деньги с предпринимателя

Киев • УНН

 • 9192 просмотра

КИЕВ. 21 марта. УНН. Правоохранители Сумщины разоблачили заместителя начальника районного отдела полиции, который систематически требовал от предпринимателя неправомерную выгоду. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Сумской области.

Сумские правоохранители задокументовали факт систематического вымогательства заместителем начальника Шосткинского отдела полиции неправомерной выгоды.

Майор полиции, обязал предпринимателя платить ему ежемесячно определенную сумму за беспрепятственное осуществление предпринимательской деятельности. В частности, сегодня, 21 марта 2017 года, предприниматель через посредника передал для полицейского семь тысяч грн.

Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия, проводятся санкционированные обыски по месту жительства недобросовестного полицейского и в отделе полиции. Кроме того, проверяется причастность других правоохранителей к указанным противоправным действиям.

Полицейскому грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Как сообщал УНН, киевского таможенника арестовали за взяточничество.

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