Поліцейський з Сумщини систематично вимагав гроші з підприємця

Сумські правоохоронці задокументовали факт систематичного вимагання заступником начальника Шосткинського відділу поліції неправомірної вигоди.

Майор поліції, зобов’язав підприємця сплачувати йому щомісячно певну суму за безперешкодне здійснення підприємницької діяльності. Зокрема, сьогодні, 21 березня 2017 року, підприємець через посередника передав для поліцейського сім тисяч грн.

Наразі тривають першочергові слідчі дії, проводяться санкціоновані обшуки за місцем проживання недобросовісного поліцейського та у відділі поліції. Окрім того, перевіряється причетність інших правоохоронців до вказаних протиправних дій.

Поліцейському загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Як повідомляв УНН, київського митника заарештували за хабарництво.