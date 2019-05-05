Полицейские задержали в Донецкой области подозреваемого в совершении разбойного нападения
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. Волновахского полицейские задержали подозреваемого в совершении разбойного нападения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Донецкой области.
О происшествии сообщила продавец местного магазина с. Старогнатовка. Примерно в два часа дня в магазин зашел неизвестный и, угрожая ножом, завладел деньгами из кассы. В течение 4 часов оперативники задержали нападавшего.
Им оказался 27-летний уроженец Торецка, который уже был осужден за имущественное преступление, а сейчас находится в розыске в Николаевской области. При себе мужчина имел нож, которым угрожал продавцу, и награбленные деньги — более 11 тысяч гривен.
“Следователи установили, что злоумышленник подробно спланировал преступление. Выбрав удобное время, когда в магазине не было покупателей, с ножом в руках ворвался в помещение. На преступный шаг фигурант пошел из-за нехватки денег на дорогу в другой город. Однако в момент разбоя в магазин вошел местный житель, который испугал фигуранта”, — сообщили в пресс-службе.
Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, сейчас он находится в изоляторе временного содержания Волновахского отдела полиции. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.3 ст.187 “Разбой” Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 7 до 10 лет лишения свободы.
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