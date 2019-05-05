Полицейские задержали в Донецкой области подозреваемого в совершении разбойного нападения

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 65355 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 93364 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 101676 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 103555 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 126873 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 112609 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 138451 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144759 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130201 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130267 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Полицейские задержали в Донецкой области подозреваемого в совершении разбойного нападения

Полицейские задержали в Донецкой области подозреваемого в совершении разбойного нападения

Киев  •  УНН

 • 11508 просмотра

КИЕВ. 5 мая. УНН. Волновахского полицейские задержали подозреваемого в совершении разбойного нападения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Донецкой области.

О происшествии сообщила продавец местного магазина с. Старогнатовка. Примерно в два часа дня в магазин зашел неизвестный и, угрожая ножом, завладел деньгами из кассы. В течение 4 часов оперативники задержали нападавшего.

Им оказался 27-летний уроженец Торецка, который уже был осужден за имущественное преступление, а сейчас находится в розыске в Николаевской области. При себе мужчина имел нож, которым угрожал продавцу, и награбленные деньги — более 11 тысяч гривен.

“Следователи установили, что злоумышленник подробно спланировал преступление. Выбрав удобное время, когда в магазине не было покупателей, с ножом в руках ворвался в помещение. На преступный шаг фигурант пошел из-за нехватки денег на дорогу в другой город. Однако в момент разбоя в магазин вошел местный житель, который испугал фигуранта”, — сообщили в пресс-службе.

Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, сейчас он находится в изоляторе временного содержания Волновахского отдела полиции. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.3 ст.187 “Разбой” Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 7 до 10 лет лишения свободы.

Как сообщал УНН, бывший охранник админздания боевиков “ДНР” сдался полиции.

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