Полицейские разоблачили поставщика "закладок" наркотиков на Волыни
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. Правоохранители разоблачили 19-летнего жителя Ковельского района Волынской области, который фасовал психотропные вещества и делал так называемые "закладки". Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины, передает УНН.
"В четверг, 31 января, оперативники во время проведения санкционированного обыска в подвале домохозяйства 19-летнего жителя Ковельского района обнаружили и изъяли около 140 г психотропных и наркотических веществ: амфетамина, PVP и каннабиса", - сообщили в Нацполиции.
По информации Нацполиции, также полицейские в Ковеле во время проведения следственных действий обнаружили несколько так называемых закладок с психотропными веществами. Все изъятое направлено на исследование в Волынское научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины.
При этом в полиции добавили, что все эти запрещенные вещества человек фасовал и сбывал путем так называемых закладок в Ковеле.
Злоумышленнику следователи объявили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины.
Сейчас правонарушителю избрана мера пресечения содержание под стражей сроком на 60 суток. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от девяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.
Напомним, у двух жителей Винницкой области изъяли партию наркотиков на 7 миллионов гривен и оптовую партию марихуаны.