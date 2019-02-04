Поліцейські викрили постачальника "закладок" наркотиків на Волині

"У четвер, 31 січня, оперативники під час проведення санкціонованого обшуку в підвалі домогосподарства 19-річного жителя Ковельського району виявили та вилучили близько 140 г психотропних та наркотичних речовин: амфетаміну, PVP та канабісу", - повідомили в Нацполіції.

За інформацією Нацполіції, також поліцейські у Ковелі під час проведення слідчих дій виявили декілька так званих закладок із психотропними речовинами. Усе вилучене направлено на дослідження до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.

При цьому в поліції додали, що усі ці заборонені речовини чоловік фасував та збував шляхом так званих закладок у Ковелі.

Зловмиснику слідчі оголосили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України.

Нині правопорушнику обрано запобіжний захід тримання під вартою терміном на 60 діб. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від дев’яти до дванадцяти років із конфіскацією майна.

Нагадаємо, у двох мешканців Вінниччини вилучили партію наркотиків на 7 мільйонів гривень та оптову партію канабісу.



