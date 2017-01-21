Полицейские в Москве застрелили мужчину, который хотел взорвать гранату

"Во время оперативных мероприятий сотрудники МУРа установили личность подозреваемого в покушении на убийство и его местонахождение - один из домов на Щелковском шоссе. Сегодня ночью при задержании он оказал сопротивление и угрожал предметом, похожим на гранату. Полицейские применили табельное оружие. В результате злоумышленник получил ранение, от которого скончался", - говорится в сообщении.

Этот гражданин подозревается в нападении и причинении огнестрельного ранения предпринимателю в центре Москвы. Вечером 18 января злоумышленник ранил из огнестрельного оружия в голову бизнесмена, который, передвигаясь на автомобиле Lexus, остановился на светофоре. Пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии.

На месте происшествия, где был застрелен предполагаемый преступник, работает следственно-оперативная группа, проводятся необходимые мероприятия.