Полицейские в Москве застрелили мужчину, который хотел взорвать гранату
Киев • УНН
КИЕВ. 21 января. УНН. Сотрудники полиции застрелили на востоке Москвы подозреваемого в покушении на убийство бизнесмена, который при задержании оказал активное сопротивление и угрожал взорвать гранату. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичной полиции, передает УНН.
"Во время оперативных мероприятий сотрудники МУРа установили личность подозреваемого в покушении на убийство и его местонахождение - один из домов на Щелковском шоссе. Сегодня ночью при задержании он оказал сопротивление и угрожал предметом, похожим на гранату. Полицейские применили табельное оружие. В результате злоумышленник получил ранение, от которого скончался", - говорится в сообщении.
Этот гражданин подозревается в нападении и причинении огнестрельного ранения предпринимателю в центре Москвы. Вечером 18 января злоумышленник ранил из огнестрельного оружия в голову бизнесмена, который, передвигаясь на автомобиле Lexus, остановился на светофоре. Пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии.
На месте происшествия, где был застрелен предполагаемый преступник, работает следственно-оперативная группа, проводятся необходимые мероприятия.