Поліцейські в Москві застрелили чоловіка, який хотів підірвати гранату
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. Співробітники поліції застрелили на сході Москви підозрюваного в замаху на вбивство бізнесмена, який при затриманні чинив активний опір і погрожував підірвати гранату. Про це повідомили ТАСС в прес-службі столичної поліції, передає УНН.
“Під час оперативних заходів співробітники МУРа встановили особу підозрюваного у замаху на вбивство і його місцезнаходження — один з будинків на Щелковському шосе. Сьогодні вночі при затриманні він чинив опір і погрожував предметом, схожим на гранату. Поліцейські застосували табельну зброю. У результаті зловмисник отримав поранення, від якого помер”, — йдеться в повідомленні.
Цей громадянин підозрюється в нападі та заподіянні вогнепального поранення підприємцю в центрі Москви. Увечері 18 січня зловмисник поранив із вогнепальної зброї в голову бізнесмена, який, пересуваючись на автомобілі Lexus, зупинився на світлофорі. Потерпілий госпіталізований у важкому стані.
На місці події, де був застрелений передбачуваний злочинець, працює слідчо-оперативна група, проводяться необхідні заходи.