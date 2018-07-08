Полицейские в Киеве со стрельбой задержали вооруженного мужчину
Киев • УНН
КИЕВ. 8 июля. УНН. Сегодня в полдень на проспекте Героев Сталинграда в Киеве мужчина с ножом бросался на прохожих и патрульных. Для его задержания полицейским пришлось применить оружие. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины, передает УНН.
Как отмечается, пеший патруль на проспекте Героев Сталинграда заметил подозрительного гражданина. Мужчина вел себя нервно и резко изменил направление движения, когда увидел полицейских.
Его остановили. Во время проверки полицейские выяснили, что мужчина находится в розыске. В это время он начал убегать. Когда его догнали, он начал вести себя агрессивно и, достав из кармана нож, приставил его себе к горлу и угрожал порезать себя.
Затем он снова пытался бежать, а по дороге пытался схватить женщину, однако ему это не удалось — она закрылась в магазине рядом. В конце концов патрульные загнали мужчину в тупик. Когда он понял, что бежать некуда — начал бросаться на патрульных с ножом.
Один из инспекторов совершил предупредительный выстрел вверх из табельного оружия, однако мужчина не реагировал и в дальнейшем продолжал угрожать полицейским.
“После неоднократных предупреждений прекратить правонарушение, полицейский сделал несколько выстрелов в правонарушителя, ранив его в ногу”, — сообщили в полиции.
Патрульные задержали нарушителя и предоставили ему домедицинскую помощь. На место вызвали скорую, которая под сопровождением патрульных госпитализировала мужчину в больницу.
Как сообщал УНН, в Северодонецке неизвестный в лифте тяжело ранил мужчину.