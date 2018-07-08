Поліцейські в Києві зі стріляниною затримали озброєного чоловіка
Київ • УНН
КИЇВ. 8 липня. УНН. Сьогодні опівдні на проспекті Героїв Сталінграду в Києві чоловік з ножем кидався на перехожих і патрульних. Для його затримання поліцейським довелось застосувати зброю. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції України, передає УНН.
Як зазначається, піший патруль на проспекті Героїв Сталінграду помітив підозрілого громадянина. Чоловік поводився знервовано й різко змінив напрямок руху, коли побачив поліцейських.
Його зупинили. Під час перевірки поліцейські з’ясували, що чоловік перебуває у розшуку. У цей час він почав тікати. Коли його наздогнали, він почав поводитися агресивно і, діставши з кишені ножа, приставив його собі до горла й погрожував порізати себе.
Потім він знову намагався втекти, а дорогою намагався схопити жінку, однак йому це не вдалося — вона зачинилася у магазині поряд. Зрештою патрульні загнали чоловіка в глухий кут. Коли він зрозумів, що втікати нікуди — почав кидатися на патрульних з ножем.
Один з інспекторів здійснив попереджувальний постріл вгору із табельної зброї, однак чоловік не реагував й надалі продовжував погрожувати поліцейським.
“Після неодноразових попереджень припинити правопорушення, поліцейський здійснив кілька пострілів у правопорушника, поранивши його в ногу”, — повідомили в поліції.
Патрульні затримали порушника та надали йому домедичну допомогу. На місце викликали швидку, яка під супроводом патрульних шпиталізувала чоловіка до лікарні.
Як повідомляв УНН, у Сєвєродонецьку невідомий у ліфті тяжко поранив чоловіка.