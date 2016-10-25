Полицейские в Днепропетровской области изъяли у девушек 10 гранат

Событие произошло 24 октября в 15:05 на блокпосту "Андронивка" на автодороге "Знаменка-Луганск-Изварино" в Межевском районе Днепропетровской области.

При осмотре 18-и 22-летних пассажирок автомобиля "Фиат", жительниц Львова и Львовской области, полицейские обнаружили 10 гранат - Ф-1, РГД-5, 8 гранат РГН и 10 запалов к ним, а также 4 патрона.

Женщина-водитель рассказала, что девушек подобрала в Донецкой области и везла во Львов. Сами же нарушительницы предоставить какие-либо объяснения по поводу изъятых у них предметов отказались.

Следственным отделением полиции решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР с предварительной правовой квалификацией по ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины.

Изъятые боеприпасы направлены в Научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр на исследование.