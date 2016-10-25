Поліцейські на Дніпропетровщині вилучили у дівчат 10 гранат
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. На Дніпропетровщині на блокпості “Андронівка” поліцейські вилучили у молодих дівчат 10 гранат, які вони намагалися вивезти із зони АТО. Про це УНН повідомили в прес-службі ГУНП в Дніпропетровській області.
Подія сталася 24 жовтня о 15:05 на блокпості “Андронівка”, що на автодорозі “Знамянка-Луганськ-Ізварине” у Межівському районі Дніпропетровської області.
Під час огляду 18- та 22-річних пасажирок автомобіля «Фіат», мешканок Львова та Львівської області, поліцейські виявили 10 гранат – Ф-1, РГД-5, 8 гранат РГН і 10 запалів до них, а також 4 патрони.
Жінка-водій розповіла, що дівчат підібрала у Донецькій області і везла до Львова. Самі ж порушниці надати будь-які пояснення з приводу вилучених у них предметів відмовились.
Слідчим відділенням поліції вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР з попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст.263 Кримінального кодексу України.
Вилучені боєприпаси направлено до Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру на дослідження.