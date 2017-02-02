Политолог: выборы во Франции - главный риск для наддання Украины Безвизовые

"Нам обещали Безвизовые и руководитель Европейской комиссии, и еврокомиссар Хан, и Туск, что до октября будет решен вопрос. Последнее - неофициальная информация, что Европарламент будет голосовать за предоставление Украине безвизового режима в марте. Окончательное решение будет в апреле на уровне Европейского совета. И это если все будет в порядке. Фактор опасности - выборы во Франции. Они пройдут в апреле. если наш вопрос будет решен до апреля, тогда все будет в порядке, а если те же французские политики или еще кто скажет, а давайте подождем. еще один вопрос - выборы в Нидерландах, не решен вопрос о ратификации соглашения ", - отметил Фесенко.

Как повдиомлялы СМИ, Центрист Эммануэль Макрона имеет наибольшие шансы победить на выборах президента во Франции , так как его главный соперник Франсуа Фийон может не попасть во второй тур.

Как сообщал УНН, 27 ноября 2016, в соответствии с первых данных по итогам второго тура праймериз во Франции, бывший премьер-министр страны Франсуа Фийон лидирует с 69,5% голосов.

Напомним, 25 января 2017 года, французская прокуратура начала расследование в отношении Пенелопы Фийон, жены кандидата в президенты страны Франсуа Фийон.