Политолог: выборы во Франции - главный риск для наддання Украины Безвизовые

$41.080.11
45.050.50
ukru
Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем
08:53 • 16900 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

06:46 • 75764 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

05:47 • 25700 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 84337 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 146140 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

7 апреля, 13:40 • 144465 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
7 апреля, 12:59 • 150331 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
7 апреля, 10:30 • 158601 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
7 апреля, 08:51 • 167364 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 140320 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+3°
4м/с
40%
Популярные новости

Apple срочно перевезла пять грузовых самолетов техники из Индии в США, чтобы избежать новых пошлин

8 апреля, 01:05 • 39250 просмотра

С временно оккупированной территории Украины вернули 4-летнюю девочку: подробности

8 апреля, 03:43 • 37114 просмотра

Потери врага: ликвидировано 1290 военных, уничтожены танки и другая техника

04:44 • 40134 просмотра

МИД Украины ответил конгрессвумен Спартц

06:39 • 34744 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 29825 просмотра
публикации

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 31925 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

06:46 • 75785 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 221769 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 275383 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 475384 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Биньямин Нетаньяху

Элон Маск

Олег Синегубов

Владимир Зеленский

Актуальные места

Соединенные Штаты

Украина

Китай

Харьков

Киев

Реклама
УНН Lite

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 12 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 38501 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 37886 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 51793 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

7 апреля, 11:26 • 73391 просмотра
Актуальное

Телеграмма

9К720 Искандер

Financial Times

Шахед-136

Калибр (семейство ракет)

Политолог: выборы во Франции - главный риск для наддання Украины Безвизовые

Киев • УНН

 • 5807 просмотра

КИЕВ. 2 февраля. УНН. По неофициальной информации Европарламент проведет голосование о предоставлении Украине безвизового режима в марте 2017 года. Об этом в эфире "5 канала" рассказал политолог Владимир Фесенко, передает УНН.

Политолог: выборы во Франции - главный риск для наддання Украины Безвизовые

"Нам обещали Безвизовые и руководитель Европейской комиссии, и еврокомиссар Хан, и Туск, что до октября будет решен вопрос. Последнее - неофициальная информация, что Европарламент будет голосовать за предоставление Украине безвизового режима в марте. Окончательное решение будет в апреле на уровне Европейского совета. И это если все будет в порядке. Фактор опасности - выборы во Франции. Они пройдут в апреле. если наш вопрос будет решен до апреля, тогда все будет в порядке, а если те же французские политики или еще кто скажет, а давайте подождем. еще один вопрос - выборы в Нидерландах, не решен вопрос о ратификации соглашения ", - отметил Фесенко.

Как повдиомлялы СМИ, Центрист Эммануэль Макрона имеет наибольшие шансы победить на выборах президента во Франции , так как его главный соперник Франсуа Фийон может не попасть во второй тур.

Как сообщал УНН, 27 ноября 2016, в соответствии с первых данных по итогам второго тура праймериз во Франции, бывший премьер-министр страны Франсуа Фийон лидирует с 69,5% голосов.

Напомним, 25 января 2017 года, французская прокуратура начала расследование в отношении Пенелопы Фийон, жены кандидата в президенты страны Франсуа Фийон.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика
Brent
$64.34
Bitcoin
$79,146.40
S&P 500
$5,049.45
Tesla
$230.38
Газ TTF
$36.28
Золото
$3,022.74
Ethereum
$1,566.28