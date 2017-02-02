Політолог: вибори у Франції - головний ризик для наддання Україні безвізу
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. За неофіційною інформацією Європарламент проведе голосування щодо надання Україні безвізового режиму у березні 2017 року. Про це в ефірі "5 каналу" розповів політолог Володимир Фесенко, передає УНН.
"Нам обіцяли безвіз і керівник Європейської комісії, і єврокомісар Хан, і Туск, що до жовтня буде вирішене питання. Останнє – неофіційна інформація, що Європарламент буде голосувати за надання Україні безвізового режиму у березні. Остаточне рішення буде у квітні на рівні Європейської ради. І це якщо все буде гаразд. Чинник небезпеки – вибори у Франції. Вони відбудуться у квітні. Якщо наше питання буде вирішено до квітня, тоді все буде гаразд, а якщо ті ж французькі політики чи ще хто скаже, а давайте почекаємо. Ще одне питання – вибори у Нідерландах, не вирішене питання про ратифікацію угоди", - зазначив В.Фесенко.
Як повдіомляли ЗМІ, Центрист Еммануель Макрон має найбільші шанси перемогти на виборах президента у Франції, тому що його головний суперник Франсуа Фійон може не потрапити до другого туру.
Як повідомляв УНН, 27 листопада 2016 року, відповідно до перших данних з підсумків другого туру праймеріз у Франції, колишній прем’єр-міністр країни Франсуа Фійон лідирує з 69,5% голосів.
Нагадаємо, 25 січня 2017 року, французька прокуратура почала розслідування щодо Пенелопи Фійон, дружини кандидата в президенти країни Франсуа Фійона.