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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Політолог: вибори у Франції - головний ризик для наддання Україні безвізу

Київ • УНН

 • 5807 перегляди

КИЇВ. 2 лютого. УНН. За неофіційною інформацією Європарламент проведе голосування щодо надання Україні безвізового режиму у березні 2017 року. Про це в ефірі "5 каналу" розповів політолог Володимир Фесенко, передає УНН.

Політолог: вибори у Франції - головний ризик для наддання Україні безвізу

"Нам обіцяли безвіз і керівник Європейської комісії, і єврокомісар Хан, і Туск, що до жовтня буде вирішене питання. Останнє – неофіційна інформація, що Європарламент буде голосувати за надання Україні безвізового режиму у березні. Остаточне рішення буде у квітні на рівні Європейської ради. І це якщо все буде гаразд. Чинник небезпеки – вибори у Франції. Вони відбудуться у квітні. Якщо наше питання буде вирішено до квітня, тоді все буде гаразд, а якщо ті ж французькі політики чи ще хто скаже, а давайте почекаємо. Ще одне питання – вибори у Нідерландах, не вирішене питання про ратифікацію угоди", - зазначив В.Фесенко.

Як повдіомляли ЗМІ, Центрист Еммануель Макрон має найбільші шанси перемогти на виборах президента у Франції, тому що його головний суперник Франсуа Фійон може не потрапити до другого туру.

Як повідомляв УНН, 27 листопада 2016 року, відповідно до перших данних з підсумків другого туру праймеріз у Франції, колишній прем’єр-міністр країни Франсуа Фійон лідирує з 69,5% голосів.

Нагадаємо, 25 січня 2017 року, французька прокуратура почала розслідування щодо Пенелопи Фійон, дружини кандидата в президенти країни Франсуа Фійона.

Українські Національні Новини

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