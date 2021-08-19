Политолог: успех талибов вдохновит других и спровоцирует виток турбулентности в мире
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. Успех талибов вполне может стать примером для других движений и спровоцировать их на действия. Для Украины же пример Афганистана показал, что ресурсы США не безграничны, а все построенное на внешней поддержке – недолговечно. Политолог Руслан Бортник рассказал УНН, о ключевых последствиях и уроках для Украины и мира событий в Афганистане.
Цитата
“Глобальные возможности США ограничены. Ограничены прежде всего внутриамериканскими политическими процессами. Продолжится рост роли региональных лидеров, отдельных государств и даже транснациональных политических движений. Апеллировать сегодня к старым правилам бессмысленно - на глазах рождаются новые. Нет вечных друзей и врагов, есть вечные интересы. Любое государство, политическое, религиозное движение, народ без государства в результате длительной и кровопролитной борьбы, жертвенности, может достигнуть своих целей, пускай против него даже весь мир (и это не преувеличение). Пример талибов вдохновит многих в современном мире и может стать началом нового витка турбулентности - обострения многочисленных конфликтов. Но для этого необходимо единство и ясные цели”, - говорит он.
Уроки для Украины
По словам Бортника, примером для Украины должно послужить то, что все что построено на внешней поддержке и легитимизации - нежизнеспособно, хрупко и временно.
“Необходимо строить свое государство на собственных возможностях и приоритетах; развивая экономику, выстраивая объединяющую гуманитарную политику и безопасность”, - поясняет он.
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Контекст
Напомним, президент США Джо Байден в своем обращении к американской нации заявил, что "решительно" настаивает на правильности своего решения о выводе американских войск из Афганистана и не планирует его менять.
"Американские войска не могут и не должны воевать и умирать на войне, в которой афганские силы не хотят защищать себя", - подчеркнул он.