Политолог: успех талибов вдохновит других и спровоцирует виток турбулентности в мире

КИЕВ. 19 августа. УНН. Успех талибов вполне может стать примером для других движений и спровоцировать их на действия. Для Украины же пример Афганистана показал, что ресурсы США не безграничны, а все построенное на внешней поддержке – недолговечно. Политолог Руслан Бортник рассказал УНН, о ключевых последствиях и уроках для Украины и мира событий в Афганистане.