Політолог: успіх талібів надихне інших та спровокує виток турбулентності в світі

Цитата

"Глобальні можливості США обмежені. Обмежені насамперед внутрішніми американськими політичними процесами. Продовжиться зростання ролі регіональних лідерів, окремих держав і навіть транснаціональних політичних рухів. Апелювати сьогодні до старих правил безглуздо - на очах народжуються нові. Немає вічних друзів і ворогів, є вічні інтереси. Будь-яка держава, політичний, релігійний рух, народ без держави в результаті тривалої і кровопролитної боротьби, жертовності, може досягти своїх цілей, нехай проти нього навіть весь світ (і це не перебільшення). Приклад талібів надихне багатьох в сучасному світі і може стати початком нового витка турбулентності - загострення численних конфліктів. Але для цього необхідна єдність і чіткі цілі", - говорить він.

Уроки для України

За словами Бортника, прикладом для України має бути те, що все що побудовано на зовнішній підтримці і легітимізації - нежиттєздатне, крихке і тимчасове.

"Необхідно будувати свою державу на власних можливостях і пріоритетах; розвиваючи економіку, вибудовуючи об'єднує гуманітарну політику і безпеку", - пояснює він.

Більше читайте в статті: Урок для України: чим приклад Афганістану повчальний для нашої країни

Контекст

Нагадаємо, президент США Джо Байден у своєму зверненні до американської нації заявив, що "рішуче" наполягає на правильності свого рішення про виведення американських військ з Афганістану і не планує його міняти.

"Американські війська не можуть і не повинні воювати і вмирати на війні, в якій афганські сили не хочуть захищати себе", - підкреслив він.