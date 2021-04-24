Политолог: аудит "ковидного" фонда - это выпад Кличко против Банковой

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"Президент Зеленский, что оседлал властные полномочия в виде решений СНБО, производит впечатление всесильного лидера. Однако, новые рычаги влияния на политическое поле никак не отразились на электоральных показателях действующего Президента, а, значит, - и на амбициях потенциальных конкурентов. И первым в числе возмутителей спокойствия выступает мэр Киева Виталий Кличко, который в своих политических заявлениях выходит далеко за рамки киевской окружной дороги, высказываясь и по поводу обострения на Донбассе, и о ситуации с вакцинацией, и по тарифам", - отмечает политолог.

Детали

К команде Кличко, которая работает на ослабление позиций Зеленского, в частности, он относит, главу Госаудитслужбы Геннадия Плиса.

"Многолетний соратник киевского мэра накануне нанес удар прямо в сердце личного политического проекта Зеленского и, одновременно - экономического фундамента переизбрания Владимира Александровича на второй срок - "Большому строительству", - написал эксперт.

"Госаудитслужба, согласно ответу ее пресс-службы на запрос издания "Левый Берег" выявила более 400 млн грн злоупотреблений в "ковидном фонде", который едва ли не наполовину был отправлен на такое важное и нужное "антиковидное" мероприятие как строительство дорог ("чтобы "скорые" скорее доезжали" - по официальной версии)"- иронизирует политолог.

Он напомнил, что это уже не первая попытка ревизоров разобраться в национальных особенностях "Большого строительства".

"Так, предшественник господина Плиса на этом посту Игорь Буграк тоже обнаружил на опекаемом президентом мегапроекте множество нарушений и даже приказал разорвать два крупных контракта с любимцами Банковой - турецкой компанией "Онур Конструкцион Интернешнл". Правда, эта попытка стоила ему должности, а дело замяли - обошлось просто переназначением тендеров. Теперь же новый отчет Госаудитслужбы уже нельзя будет так просто спрятать; все сложнее становится отрицать "схематоз" на "Большом строительстве". И, что интересно, формальных претензий к Геннадию Плису быть не может, все упомянутые расследования были проведены под руководством его предшественника", - говорит Джангиров.

По его мнению, своими действиями Плис показывает, что никуда из "команды Кличко" не будет переходить и становиться игроком "команды Банковой" или "команды Грушевского" не собирается.

"Что же касается находящихся на "низком старте" информационных ресурсах Виталия Кличко, то они уже готовы нанести контрудар по "дорожной коррупции" в ответ на демонстративную попытку "Укравтодора" забрать под себя достройку мостов через Днепр, незавершенность которых ставили в вину киевском мэру. Кстати, имея "своего человека" в должности "главного ревизора" страны плюс довольно мощный пул СМИ, команда Кличко оказывается неплохо подготовленной к грядущим информационным войнам. А коррупция на "Большом строительстве" - это прямо-таки вечная (до президентских выборов) тема", - считает эксперт.

Он добавил, что Плиса на должность лоббировал министр финансов Сергей Марченко.

"Его премьерские амбиции уже давно являются "секретом Полишинеля", а недавние жесткие публичные выпады против Саакашвили и Степанова - демонстративно эпатажная попытка показать, "кто в доме хозяин". Судя по истории с аудитом "ковидного фонда", г-н Марченко сделал свои ставки не в пользу Банковой. Сделают ли в ответ на эти ставки свои выводы у Зеленского?", - подытожил эксперт.