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Політолог: аудит "ковідного" фонду - це випад Кличко проти Банкової

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 квітня. УНН. Оприлюднений напередодні звіт Держаудіитслужби про багатомільйонні розкрадання в "ковідному фонді", з якого, серед іншого, фінансувалося і "Велике будівництво" Володимира Зеленського, може бути використаний в політичних цілях мером Києва Віталієм Кличком. Про це на своїй сторінці в Facebook написав політолог Дмитро Джангіров, передає УНН.

Цитата: 

"Президент Зеленський, що осідлав владні повноваження у вигляді рішень РНБО, справляє враження всесильного лідера. Однак, нові важелі впливу на політичне поле ніяк не позначилися на електоральних показниках чинного Президента, а, значить, - і на амбіціях потенційних конкурентів. І першим в числі порушників спокою виступає мер Києва Віталій Кличко, який в своїх політичних заявах виходить далеко за рамки київської окружної дороги, висловлюючись і з приводу загострення на Донбасі, і щодо ситуації з вакцинацією, і по тарифам", - зазначає політолог.

Деталі

До команди Кличка, яка працює на послаблення позицій Зеленського, зокрема, він відносить, главу Держаудитслужби Геннадія Пліса.

"Багаторічний соратник київського мера напередодні завдав удар прямо в серце особистого політичного проекту Зеленського і, одночасно - економічного фундаменту переобрання Володимира Олександровича на другий термін - "Великому будівництву" - написав експерт.

"Держаудитслужба, згідно з відповіддю її пресслужби на запит видання "Лівий Берег" виявила понад 400 млн грн зловживань в "ковідному фонді", який чи не наполовину був відправлений на такий важливий і потрібний "антиковідний" захід як будівництво доріг ("щоб "швидкі" швидше доїжджали" - за офіційною версією)"- іронізує політолог.

Він нагадав, що це вже не перша спроба ревізорів розібратися в національних особливостях "Великого будівництва".

"Так, попередник пана Пліса на цій посаді Ігор Буграк теж виявив на мегапроекті під патронатом президента безліч порушень і навіть наказав розірвати два великих контракти з улюбленцями Банкової - турецькою компанією "Онур Конструкціон Інтернешнл". Правда, ця спроба коштувала йому посади, а справу зам'яли - обійшлося просто перепризначенням тендерів. Тепер же новий звіт Держаудитслужби вже не можна буде так просто заховати; все складніше стає заперечувати "схематоз" на "Великому будівництві". І, що цікаво, формальних претензій до Геннадія Пліса бути не може, всі згадані розслідування були проведені під керівництвом його попередника",- говорить Джангіров.

На його думку, своїми діями Пліс демонструє, що нікуди з "команди Кличка" не буде переходити і ставати гравцем "команди Банкової" або "команди Грушевського" не збирається.

"Що ж стосується інформаційних ресурсів Віталія Кличка, що знаходяться на "низькому старті", то вони вже готові нанести контрудар по "дорожній корупції" у відповідь на демонстративну спробу "Укравтодору" забрати під себе добудову мостів через Дніпро, незавершеність яких ставили в провину київському мерові. До речі, маючи "свою людину" на посаді "головного ревізора" країни плюс досить потужний пул ЗМІ, команда Кличка виявляється непогано підготовленою до прийдешніх інформаційним війн. А корупція на "Великому будівництві" - це прямо-таки вічна (до президентських виборів) тема", - вважає експерт.

Він додав, що Пліса на посаду лобіював міністр фінансів Сергій Марченко.

"Його прем'єрські амбіції вже давно є "секретом Полішинеля", а недавні жорсткі публічні випади проти Саакашвілі і Степанова - демонстративно-епатажна спроба показати, "хто в домі господар". Судячи з історії з аудитом "ковідного фонду", пан Марченко зробив свої ставки не на користь Банкової. Чи зроблять у відповідь на ці ставки свої висновки у Зеленського?", - підсумував експерт.

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