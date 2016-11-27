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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"
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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"

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Покупатели потратили 3,34 млрд долл. в «черную пятницу»

Киев • УНН

 • 11053 просмотра

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Покупатели установили новый рекорд по числу затраченных в "черную пятницу" средств на покупки в интернете, передает УНН со ссылкой на Adobe.

Покупатели потратили 3,34 млрд долл. в «черную пятницу»

В "черную пятницу", 25 ноября, покупатели потратили 3,34 млрд долл. на покупки, что на 21,6% больше, чем годом ранее. При этом в осуществлении покупок как никогда оказались популярные мобильные устройства. Соглашения через смартфоны и планшеты принесли ритейлерам 1,2 млрд долл. - треть от общей суммы. Среди самых популярных товаров оказались наборы Lego, электроскутеры и квадрокоптера.

Adobe сообщает, что агрегировать информацию с 22,6 млрд посещений сайтов американских онлайн-магазинов.

Справка: Черная пятница - пятница после Дня благодарения в США. С нее начинается традиционный рождественский сезон распродаж. Обычай устраивать распродажи в этот день установился еще в XIX веке, а термин "черная пятница" появился в 1966 году и первоначально использовался в основном на Восточном побережье США. Так что День благодарения приходится на четвертый четверг ноября, "черная пятница" происходит в промежуток времени с 23 по 30 ноября.

Напомним, что не менее двух человек погибли, еще как минимум четыре получили ранения в результате нескольких случаев стрельбы в ряде штатов США в так называемую "черную пятницу".

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