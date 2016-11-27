Покупці витратили 3,34 млрд дол. в «чорну п'ятницю»

В “чорну п’ятницю”, 25 листопада, покупці витратили 3,34 млрд дол. на покупки, що на 21,6% більше, ніж роком раніше. При цьому в здійсненні покупок як ніколи виявилися популярні мобільні пристрої. Угоди через смартфони та планшети принесли рітейлерам 1,2 млрд дол. — третину від загальної суми. Серед найпопулярніших товарів виявилися набори Lego, електроскутери і квадрокоптера.

Adobe повідомляє, що агрегувала інформацію з 22,6 млрд відвідувань сайтів американських онлайн-магазинів.

Довідка УНН: Чорна п’ятниця — п’ятниця після Дня подяки в США. З неї починається традиційний різдвяний сезон розпродажів. Звичай влаштовувати розпродажі в цей день встановився ще в XIX столітті, а термін “чорна п’ятниця” з’явився у 1966 році і спочатку використовувався в основному на Східному узбережжі США. Через те, що День подяки припадає на четвертий четвер листопада, “чорна п’ятниця” відбувається в проміжок часу з 23 по 30 листопада.

Нагадаємо, що не менше двох людей загинули, ще як мінімум чотири отримали поранення в результаті декількох випадків стрілянини в ряді штатів США в так звану “чорну п’ятницю”.