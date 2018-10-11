Покупатель изрезанной картины Бэнкси не станет отменять сделку

По информации Sotheby’s, покупательница картины — давний коллекционер работ Бэнкси из Европы, имя которой не называется, приняла решение не отказываться от картины, которую обошлась ей в 1,04 млн фунтов стерлингов (1,36 млн долларов США).

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“Когда на прошлой неделе раздался удар молотка и работа была изрезана, я поначалу испытала шок, но постепенно я начала осознавать, что в конце концов дело завершится тем, что у меня на руках окажется произведение, значимое для истории изобразительного искусства”, — заявила владелица картины. Она уже переименовала произведение, которое ранее было известно как “Девочка с шаром”, на “Любовь в мусорном ящике”.

Тем временем, это решение может принести женщине вполне конкретные финансовые дивиденды, если со временем она решит продать картину. Как предположил после аукциона в интервью газете Daily Mirror Джои Сайер, сооснователь компании MyArtBroker, которая оказывает услуги желающим приобрести произведения современного искусства, в изрезанном виде стоимость проданной работы Бэнкси может возрасти вдвое.

Как ранее информировал УНН, работы Бэнкси, который поднимает в своем творчестве вопросы социального неравенства и лицемерия власти, пользуются большой популярностью. Художнику до сих пор удается сохранять в тайне свою личность — никому, кроме его ближайших помощников, неизвестно, как он выглядит и как его на самом деле зовут. В 2010 году Бэнкси представил публике документальный фильм “Выход через сувенирную лавку”, который впоследствии был номинирован на премию “Оскар”.