Покупець картини Бенксі не стане скасовувати угоду

За інформацією Sotheby’s, покупниця картини — давній колекціонер робіт Бенксі з Європи, ім’я якої не називається, прийняла рішення не відмовлятися від картини, яку обійшлася їй у 1,04 млн фунтів стерлінгів (1,36 млн доларів США).

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“Коли минулого тижня пролунав удар молотка і робота була порізана, я спочатку була шокована, але поступово я почала усвідомлювати, що в кінці кінців справа завершиться тим, що у мене на руках виявиться твір, значущий для історії образотворчого мистецтва”, — заявила власниця картини. Вона вже перейменувала твір, який раніше був відомий як “Дівчинка з кулею”, на “Любов у сміттєвому ящику”.

Тим часом, це рішення може принести жінці цілком конкретні фінансові дивіденди, якщо з часом вона вирішить продати картину. Як припустив після аукціону в інтерв’ю газеті Daily Mirror Джої Сайер, співзасновник компанії MyArtBroker, яка надає послуги бажаючим придбати твори сучасного мистецтва, в порізаному вигляді вартість проданої роботи Бенксі може зрости вдвічі.

Як раніше інформував УНН, роботи Бенксі, який піднімає в своїй творчості питання соціальної нерівності і лицемірства влади, користуються великою популярністю. Художнику досі вдається зберігати в таємниці свою особистість — нікому, крім його найближчих помічників, невідомо, як він виглядає і як його насправді звати. У 2010 році Бенксі представив публіці документальний фільм “Вихід через сувенірну лавку”, який згодом був номінований на премію “Оскар”.